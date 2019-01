The Riffs /music/images/artists/96x96/41ba9310-5e2c-4176-9d9c-056265c90d0b.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/41ba9310-5e2c-4176-9d9c-056265c90d0b http://musicbrainz.org/artist/41ba9310-5e2c-4176-9d9c-056265c90d0b

The Riffs (US rock and roll and punk band from Portland, Oregon)