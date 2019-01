Mike Patton /music/images/artists/96x96/6e891631-d99c-4768-8bc2-5e5feb42881c.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/6e891631-d99c-4768-8bc2-5e5feb42881c http://musicbrainz.org/artist/6e891631-d99c-4768-8bc2-5e5feb42881c

Mike Patton (Faith No More, Mr. Bungle, Fantômas, etc.)