Steven Ponsford /music/images/artists/96x96/4547b676-9e1d-44ac-b47e-326a57d53a24.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/4547b676-9e1d-44ac-b47e-326a57d53a24 http://musicbrainz.org/artist/4547b676-9e1d-44ac-b47e-326a57d53a24

Steven Ponsford (British cornet player and composer for the Salvation Army)