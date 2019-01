The Plastic People of the Universe /music/images/artists/96x96/5dd115f6-566e-48f8-a678-17942b30d050.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/5dd115f6-566e-48f8-a678-17942b30d050 http://musicbrainz.org/artist/5dd115f6-566e-48f8-a678-17942b30d050

The Plastic People of the Universe