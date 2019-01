Pippa and the Four From the Top /music/images/artists/96x96/b76b1c0b-eefd-49d1-a651-0f445b2dbbc8.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/b76b1c0b-eefd-49d1-a651-0f445b2dbbc8 http://musicbrainz.org/artist/b76b1c0b-eefd-49d1-a651-0f445b2dbbc8

Pippa and the Four From the Top