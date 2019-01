PIN /music/images/artists/96x96/c1b54724-4f5e-4639-8daf-54ec6e418c1e.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/c1b54724-4f5e-4639-8daf-54ec6e418c1e http://musicbrainz.org/artist/c1b54724-4f5e-4639-8daf-54ec6e418c1e

PIN (music from Argentina electro, rock, new rave, new wawe,post punk)