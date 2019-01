Phonique /music/images/artists/96x96/4b789d86-691f-4878-aea5-9f597c23c9bb.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/4b789d86-691f-4878-aea5-9f597c23c9bb http://musicbrainz.org/artist/4b789d86-691f-4878-aea5-9f597c23c9bb

Phonique (German DJ and producer Michael Vater, founder of “Ladies and Gentlemen”)