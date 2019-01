The Old Romantic Killer Band /music/images/artists/96x96/e6d34ef8-39d1-466c-b40d-5946b5c36c4a.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/e6d34ef8-39d1-466c-b40d-5946b5c36c4a http://musicbrainz.org/artist/e6d34ef8-39d1-466c-b40d-5946b5c36c4a

The Old Romantic Killer Band (NEW EP and gigs - see press release)