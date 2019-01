Michael Noone /music/images/artists/96x96/2b90987a-3676-4037-aad8-26dd8035ae67.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/2b90987a-3676-4037-aad8-26dd8035ae67 http://musicbrainz.org/artist/2b90987a-3676-4037-aad8-26dd8035ae67

Michael Noone (Professor, focus on Early Modern sacred music, with a special emphasis on Spain and Latin America)