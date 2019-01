No Devotion /music/images/artists/96x96/af58b69d-d418-4557-a4bf-18ee712f8e12.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/af58b69d-d418-4557-a4bf-18ee712f8e12 http://musicbrainz.org/artist/af58b69d-d418-4557-a4bf-18ee712f8e12

No Devotion (6 piece band from the former members of lostprophets)