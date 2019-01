中川昌三 /music/images/artists/96x96/412c9a27-2f4a-4f7d-989d-14cf4deb8867.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/412c9a27-2f4a-4f7d-989d-14cf4deb8867 http://musicbrainz.org/artist/412c9a27-2f4a-4f7d-989d-14cf4deb8867

中川昌三 (jazz and pops, see 昌巳 for classic and contemporary)