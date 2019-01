New Philharmonic Orchestra London /music/images/artists/96x96/eef6905e-0b83-4e9d-90be-4b50308cc832.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/eef6905e-0b83-4e9d-90be-4b50308cc832 http://musicbrainz.org/artist/eef6905e-0b83-4e9d-90be-4b50308cc832

New Philharmonic Orchestra London (bogus name used on budget releases, not the London Philharmonic or the New Philharmonia)