The New Life /music/images/artists/96x96/2c5346ba-617a-4e9b-90a2-424eb6e6a607.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/2c5346ba-617a-4e9b-90a2-424eb6e6a607 http://musicbrainz.org/artist/2c5346ba-617a-4e9b-90a2-424eb6e6a607

The New Life (US psych band evolved out of The Cindermen)