Maarja /music/images/artists/96x96/baae34bb-be65-4a0e-abe9-492c9a2465c2.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/baae34bb-be65-4a0e-abe9-492c9a2465c2 http://musicbrainz.org/artist/baae34bb-be65-4a0e-abe9-492c9a2465c2

Maarja (Maarja-Liis Ilus, sang on the European Song Contest twice)