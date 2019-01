Majestic 12 /music/images/artists/96x96/1618046a-1dfe-4752-ad33-eb5ac4ff527f.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/1618046a-1dfe-4752-ad33-eb5ac4ff527f http://musicbrainz.org/artist/1618046a-1dfe-4752-ad33-eb5ac4ff527f

Majestic 12 (changed name to Majestic in 1997)