My Little Cheap Dictaphone /music/images/artists/96x96/badac559-8b86-4fb0-be87-cdfa640611c9.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/badac559-8b86-4fb0-be87-cdfa640611c9 http://musicbrainz.org/artist/badac559-8b86-4fb0-be87-cdfa640611c9

My Little Cheap Dictaphone (Belgian band, also known as MLCD)