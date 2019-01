My Cat Is an Alien /music/images/artists/96x96/10e9d0e3-6485-4d55-80be-3d8b91a4944c.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/10e9d0e3-6485-4d55-80be-3d8b91a4944c http://musicbrainz.org/artist/10e9d0e3-6485-4d55-80be-3d8b91a4944c

My Cat Is an Alien