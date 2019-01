The Mourning Suns /music/images/artists/96x96/d1026ee5-90de-43ef-990c-795d688487b2.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/d1026ee5-90de-43ef-990c-795d688487b2 http://musicbrainz.org/artist/d1026ee5-90de-43ef-990c-795d688487b2

The Mourning Suns (Active in UK from 2012 to present)