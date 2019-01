Lianne Morgan /music/images/artists/96x96/919da74b-6cbc-4189-a657-c03475109cc4.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/919da74b-6cbc-4189-a657-c03475109cc4 http://musicbrainz.org/artist/919da74b-6cbc-4189-a657-c03475109cc4

Lianne Morgan (Ex-Spice Girl from first line up)