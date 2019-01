The Mighty and the Moon /music/images/artists/96x96/d0186636-597e-4544-81f8-d721784a4efb.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/d0186636-597e-4544-81f8-d721784a4efb http://musicbrainz.org/artist/d0186636-597e-4544-81f8-d721784a4efb

The Mighty and the Moon