The Merry Men Singers (Formed to perform in Robin Hood - Men In Tights)