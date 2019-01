Melo-D /music/images/artists/96x96/6366cda3-8e32-40c1-87c1-d5d8d84c26ff.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/6366cda3-8e32-40c1-87c1-d5d8d84c26ff http://musicbrainz.org/artist/6366cda3-8e32-40c1-87c1-d5d8d84c26ff

Melo-D (US hip hop DJ/turntablist, of the Beat Junkies)