Tyler Massey /music/images/artists/96x96/9011b99a-7fa6-4748-868e-f1a54dc8ce7e.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/9011b99a-7fa6-4748-868e-f1a54dc8ce7e http://musicbrainz.org/artist/9011b99a-7fa6-4748-868e-f1a54dc8ce7e

Tyler Massey (Musician from West Virginia, now living in Malvern, UK)