L.V. /music/images/artists/96x96/773c48db-eb0c-491f-9a36-633d72dcee8d.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/773c48db-eb0c-491f-9a36-633d72dcee8d http://musicbrainz.org/artist/773c48db-eb0c-491f-9a36-633d72dcee8d

L.V. (US R&B singer Larry Sanders, known for "Gangsta’s Paradise")