Hannah Lux /music/images/artists/96x96/4de7edc5-4bc6-40f0-88ad-354b6f362e6f.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/4de7edc5-4bc6-40f0-88ad-354b6f362e6f http://musicbrainz.org/artist/4de7edc5-4bc6-40f0-88ad-354b6f362e6f

Hannah Lux (Vocalist/song-writer from Portsmouth - formerly known as Solis)