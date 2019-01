Jed Kurzel /music/images/artists/96x96/47cebdec-c0ea-42e3-9248-a1c6747fa4cc.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/47cebdec-c0ea-42e3-9248-a1c6747fa4cc http://musicbrainz.org/artist/47cebdec-c0ea-42e3-9248-a1c6747fa4cc

Jed Kurzel (Composer and actor, known for The Snowtown Murders (2011), The Babadook (2014) and Dead Europe (2012))