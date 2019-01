Kins /music/images/artists/96x96/dfdf2e16-9cb6-4d9c-8821-8cb814f5bd66.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/dfdf2e16-9cb6-4d9c-8821-8cb814f5bd66 http://musicbrainz.org/artist/dfdf2e16-9cb6-4d9c-8821-8cb814f5bd66

Kins (Four piece from Melbourne currently residing in Brighton, UK.)