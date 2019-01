J. Johansson /music/images/artists/96x96/fd2b98b5-524e-44c1-a499-4ec3c8c7652e.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/fd2b98b5-524e-44c1-a499-4ec3c8c7652e http://musicbrainz.org/artist/fd2b98b5-524e-44c1-a499-4ec3c8c7652e

J. Johansson (composer, might be Jan Johansson the Swedish pianist)