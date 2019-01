JOELPETER /music/images/artists/96x96/8aaa736f-57ae-44ce-bcd9-30c24764ff93.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/8aaa736f-57ae-44ce-bcd9-30c24764ff93 http://musicbrainz.org/artist/8aaa736f-57ae-44ce-bcd9-30c24764ff93

JOELPETER (JoelPeter active in the UK since 2013)