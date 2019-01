Red Ingle and the Natural Seven /music/images/artists/96x96/eac25bef-011c-421d-8bd9-5848d384ae24.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/eac25bef-011c-421d-8bd9-5848d384ae24 http://musicbrainz.org/artist/eac25bef-011c-421d-8bd9-5848d384ae24

Red Ingle and the Natural Seven