In the Company of Serpents /music/images/artists/96x96/47b57ba5-a69c-437f-ae35-c5672cfcb836.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/47b57ba5-a69c-437f-ae35-c5672cfcb836 http://musicbrainz.org/artist/47b57ba5-a69c-437f-ae35-c5672cfcb836

In the Company of Serpents