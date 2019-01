Hadley /music/images/artists/96x96/6d37f525-1ae8-4dea-a1a1-cbed82f2195f.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/6d37f525-1ae8-4dea-a1a1-cbed82f2195f http://musicbrainz.org/artist/6d37f525-1ae8-4dea-a1a1-cbed82f2195f

Hadley (rock band from Quebec, CA; this is not Hadley Poole)