Leslie Holmes (Part of "The Two Leslies". (aka Roy Leslie). Comedy singer, died 1960)