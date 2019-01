Helpless /music/images/artists/96x96/ec3a35f0-5ecc-4832-867e-a7e3a3d4bd01.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/ec3a35f0-5ecc-4832-867e-a7e3a3d4bd01 http://musicbrainz.org/artist/ec3a35f0-5ecc-4832-867e-a7e3a3d4bd01

Helpless (Beechwood Music / What Did You Say)