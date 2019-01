The Hellions /music/images/artists/96x96/146adb9c-00d4-4113-a8dd-0671e5f6aceb.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/146adb9c-00d4-4113-a8dd-0671e5f6aceb http://musicbrainz.org/artist/146adb9c-00d4-4113-a8dd-0671e5f6aceb

The Hellions (Tomorrow Never Comes / Daydreaming of You)