HaHaHa /music/images/artists/96x96/1f31d9d4-9a23-4801-98e8-a52250bd578a.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/1f31d9d4-9a23-4801-98e8-a52250bd578a http://musicbrainz.org/artist/1f31d9d4-9a23-4801-98e8-a52250bd578a

HaHaHa (Performing name of Frazer Graham, producer from Glasgow, UK)