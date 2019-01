Gry /music/images/artists/96x96/163361bb-8522-4811-bc78-959aff336f97.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/163361bb-8522-4811-bc78-959aff336f97 http://musicbrainz.org/artist/163361bb-8522-4811-bc78-959aff336f97

Gry (Indie/electronic group (1998-2002). Use "Gry Bagøien" for solo vocal perfs credited to Gry.)