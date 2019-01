First Crew to the Moon /music/images/artists/96x96/7b626d2d-6ed5-44ff-9ad1-fb18aa3d003e.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/7b626d2d-6ed5-44ff-9ad1-fb18aa3d003e http://musicbrainz.org/artist/7b626d2d-6ed5-44ff-9ad1-fb18aa3d003e

First Crew to the Moon