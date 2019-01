Fireworks /music/images/artists/96x96/e50ef105-5dce-4d2c-967e-9661b1bc09e2.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/e50ef105-5dce-4d2c-967e-9661b1bc09e2 http://musicbrainz.org/artist/e50ef105-5dce-4d2c-967e-9661b1bc09e2

Fireworks (US garage rock band from Dallas, TX; active in the mid‐’90s)