Fabo /music/images/artists/96x96/434e4f98-f164-49eb-9c9c-df0edff1eecb.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/434e4f98-f164-49eb-9c9c-df0edff1eecb http://musicbrainz.org/artist/434e4f98-f164-49eb-9c9c-df0edff1eecb

Fabo (US rapper, now known as "2$ Fabo")