Georgie Fame & The Last Blue Flames /music/images/artists/96x96/1e9e10fb-0d5d-4606-9f36-01181881d010.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/1e9e10fb-0d5d-4606-9f36-01181881d010 http://musicbrainz.org/artist/1e9e10fb-0d5d-4606-9f36-01181881d010

Georgie Fame & The Last Blue Flames (New group name used on album released March 2009)