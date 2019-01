Escobar /music/images/artists/96x96/6a33af81-105c-4189-932f-0a2d4dea9176.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/6a33af81-105c-4189-932f-0a2d4dea9176 http://musicbrainz.org/artist/6a33af81-105c-4189-932f-0a2d4dea9176

Escobar (has song "The Time Is Right")