Emma /music/images/artists/96x96/a7dc813d-e59f-4df7-ae8c-3b995b47c951.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/a7dc813d-e59f-4df7-ae8c-3b995b47c951 http://musicbrainz.org/artist/a7dc813d-e59f-4df7-ae8c-3b995b47c951

Emma (Emma Louise Booth; competed in the 1990 ESC for the UK)