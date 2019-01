The Echo and the Always /music/images/artists/96x96/996f80b7-80d1-4bad-99f0-d9f7c03661b3.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/996f80b7-80d1-4bad-99f0-d9f7c03661b3 http://musicbrainz.org/artist/996f80b7-80d1-4bad-99f0-d9f7c03661b3

The Echo and the Always