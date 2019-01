Jim Evans /music/images/artists/96x96/a9772e61-22d2-46ba-af90-c1fa6b90bc04.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/a9772e61-22d2-46ba-af90-c1fa6b90bc04 http://musicbrainz.org/artist/a9772e61-22d2-46ba-af90-c1fa6b90bc04

Jim Evans (US bassist for The Exploding Hearts)