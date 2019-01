Dave Evans /music/images/artists/96x96/72f200eb-68b5-4c35-904a-3827197547d0.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/72f200eb-68b5-4c35-904a-3827197547d0 http://musicbrainz.org/artist/72f200eb-68b5-4c35-904a-3827197547d0

Dave Evans (Australian singer for AC/DC and others)