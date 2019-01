The Darker the Shadow the Brighter the Light /music/images/artists/96x96/9a57aff8-b38e-4fe5-9e4a-7c52ec5774ef.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/9a57aff8-b38e-4fe5-9e4a-7c52ec5774ef http://musicbrainz.org/artist/9a57aff8-b38e-4fe5-9e4a-7c52ec5774ef

The Darker the Shadow the Brighter the Light (Mike Skinner project)