D+D /music/images/artists/96x96/3c183376-e91a-4e86-9790-93a0eb59da3e.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/3c183376-e91a-4e86-9790-93a0eb59da3e http://musicbrainz.org/artist/3c183376-e91a-4e86-9790-93a0eb59da3e

D+D (a.k.a. Derek the Bandit vs. DJ Dizzy, key track "The Rainmaker")