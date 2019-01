DNA /music/images/artists/96x96/97cecdca-af46-4344-9677-ed80bfe43b66.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/97cecdca-af46-4344-9677-ed80bfe43b66 http://musicbrainz.org/artist/97cecdca-af46-4344-9677-ed80bfe43b66

DNA (90s UK dance, key tracks "Tom's Diner", "Can You Handle It?")