Walt Disney /music/images/artists/96x96/560416d7-c8f8-4a1b-b555-ef2b93528fb5.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/560416d7-c8f8-4a1b-b555-ef2b93528fb5 http://musicbrainz.org/artist/560416d7-c8f8-4a1b-b555-ef2b93528fb5

Walt Disney (co-founder of The Walt Disney Company; for uncredited Disney tracks, use the [Disney] tag)